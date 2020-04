Coronavirus en Espagne : deuxième jour consécutif avec plus de 900 morts en 24 heures

Des employés des pompes funèbres poussent le cercueil d'une victime du Covid-19, à Leganes, près de Madrid, en Espagne, le 2 avril 2020. © Juan Medina, Reuters

Pour le deuxième jour consécutif, l'Espagne a enregistré, vendredi, plus de 900 morts du Covid-19. Même si le nombre de décès et celui des nouveaux cas continuent de ralentir selon les autorités, le pays reste le deuxième le plus endeuillé au monde derrière l'Italie.