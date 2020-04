Coronavirus: "Il n'y a pas de pénuries en France" (Djebbari)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La chaîne logistique est assurée en France malgré les difficultés engendrées par l'épidémie de covid-19, a assuré vendredi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, pour qui le pays reste ravitaillé.

"Les besoins de la Nation sont assurés. (...) Il n'y a pas de pénuries en France", a déclaré M. Djebbari dans un entretien à Ouest France.

"Il y a eu des points de blocage sur la production des pâtes, la distribution des œufs, les emballages, les céréales cette semaine, mais nous recherchons des solutions rapides, au cas par cas, à chaque fois qu'un sujet monte", a-t-il expliqué.

Concernant les plaintes de nombreux routiers s'inquiétant pour leur santé, M. Djebbari a rappelé qu'il avait pris un décret imposant "que tous les lieux de chargement et de déchargement soient équipés de gel hydroalcoolique ou, à défaut, d'eau et de savon et que l'activité des chauffeurs soit facilitée".

"Nous veillons également à ce que les aires de services restent ouvertes, et nous effectuons des contrôles pour nous assurer que les sanitaires, les douches ou les points de restauration sont bien accessibles", a-t-il ajouté.

"Mercredi, leur taux d'ouverture moyen était de 80 à 93% selon les réseaux routiers. (...) Nous n'hésiterons pas à procéder à des réquisitions si nécessaire", a-t-il souligné.

Du côté du ferroviaire, "l'offre de trains a été réduite aux besoins essentiels, pour les déplacements des personnels soignants et des Français qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail", a rappelé le secrétaire d'Etat.

Du coup, seuls 6% des TGV, 7% des Intercités et 25% des trains du quotidien circulent, "mais nous avons mobilisé la SNCF et les opérateurs privés pour maintenir le fret ferroviaire à haut niveau. Plus de 60% des trains de marchandises ont été maintenus", a-t-il relevé.

Même chose pour l'aérien même si "le fret aérien et les transports sanitaires par avion impliquent que les aéroports restent ouverts".

L'offre d'Air France en particulier est tombée à 3% de la normale "et elle porte essentiellement sur le rapatriement des Français qui se trouvaient à l'étranger au début de la crise", a indiqué M Djebbari.

Plus de 125.000 des 130.000 ressortissants français concernés étaient rentrés jeudi, l'essentiel des derniers cas étant selon lui concentrés sur "la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Pérou".

Quant aux ports, Jean-Baptiste Djebbari ne voit "pas de gros problèmes d'exploitation", et 70% d'entre eux "restent ouverts malgré des conditions de travail compliquées".

© 2020 AFP