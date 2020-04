Coronavirus : réquisitionné, un bâtiment du marché de Rungis va accueillir les défunts

Le préfet de Police, Didier Lallement, a décidé d'ouvrir ce lieu "de grande capacité" pour répondre "aux besoins constatés et à venir".

Face au grand nombre de décès survenus et à venir en Île-de-France, la préfecture de police de Paris a annoncé, jeudi, qu'un bâtiment du marché de gros de Rungis serait réquisitionné, puis transformé en funérarium pour accueillir les cercueils de victimes du coronavirus.

Un hall du marché de gros de Rungis, en région parisienne, a été réquisitionné, jeudi 2 avril, pour accueillir les cercueils des victimes du Covid-19, a annoncé la préfecture de police de Paris.

"De grande capacité", il pourra "accueillir les premiers cercueils dès ce vendredi et les familles pourront y avoir accès à compter de lundi", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le coronavirus a fait plus de 4 000 morts en France. Un tiers des décès enregistrés dans les hôpitaux du pays l'ont été en Île-de-France, durement frappée par la pandémie.

"Tension sur l'ensemble de la chaîne funéraire"

Le préfet de Police, Didier Lallement, a décidé d'ouvrir ce lieu pour répondre "aux besoins constatés et à venir" face à "la tension qui persiste sur l'ensemble de la chaîne funéraire, et qui devrait durer pendant plusieurs semaines encore", est-il précisé.

Ce hall "excentré et isolé des autres pavillons" du marché de Rungis permettra de conserver, dans les conditions sanitaires "les plus dignes et acceptables", "les cercueils des défunts dans l'attente de leur inhumation ou crémation, en France ou à l'étranger".

Des salons seront aménagés pour permettre aux familles de se recueillir autour du cercueil de leur proche avant son départ vers un cimetière ou un crématorium, est-il ajouté.

Le lieu sera géré par un opérateur funéraire disposant de "toute l'expertise et de l'expérience requises pour accompagner les familles avec professionnalisme et humanité dans les moments difficiles qu'elles traversent", conclut la préfecture.

Avec AFP

