L'actu en dessin : la vie quotidienne au temps du coronavirus

La moitié de l’humanité est appelée à se confiner pour se protéger du coronavirus. Un confinement qui a inspiré les dessinateurs de Cartooning for Peace, qui prennent le parti d'en rire en imaginant les scènes de la vie quotidienne au temps du Covid-19.

Plus de 3,9 milliards de personnes dans le monde sont priées de rester chez elles ou sont contraintes de le faire pour enrayer la propagation du Covid-19. Une situation qui inspire les dessinateurs du monde entier.

"Pour la plupart d’entre nous, notre quotidien se déroule depuis plusieurs semaines entre quatre murs, et force est de constater que ce nouveau mode de vie est contraire à notre nature humaine. La période est suffisamment tragique et anxiogène pour prendre un peu de recul et tourner en dérision notre vie confinée", explique l'édito de Cartooning for Peace. "L’humour de nos dessinatrices et dessinateurs de presse est toujours au rendez-vous pour nous aider à surmonter l’épreuve."

Le dessinateur suisse Chappatte se moque des inégalités de genre qui sont loin d'êtres mortes du coronavirus. Il dessine un père de famille tout heureux de passer du télétravail au "téléapéro".... Alors que sa femme doit mener de front le ménage, la vaisselle, l'école des enfants et, on imagine, sa propre vie professionnelle.

