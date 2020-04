Coronavirus : contrôle renforcés contre les départs en vacances, certaines locations interdites

Plus de 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour contrôler les Français tentés par un départ en vacances, tandis que des départements du littoral atlantique ont interdit les locations saisonnières.

Un "dispositif exceptionnel" a été mis en place pour empêcher les départs en vacances et faire respecter le confinement en France où la tragique avancée de l'épidémie de Covid-19 a provoqué plus de 6 500 morts, dont environ 1 400 en maisons de retraites et autres établissements médico-sociaux.

Plus de 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis vendredi et pour tout le week-end pour faire appliquer les mesures de confinement, "un dispositif de contrôle exceptionnel", a expliqué, vendredi 3 avril, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez sur RTL.

Dès mercredi, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait fermé la porte aux traditionnels grands départs pour les vacances de printemps et le grand week-end de Pâques. La zone C qui regroupe les académies d'Ile-de-France et d'Occitanie, est en vacances scolaires à partir de vendredi. Il a également affirmé vendredi que les contrôles auraient lieu tout au long du week-end, "en gare, sur les autoroutes, sur les routes, aussi sur les lieux de vacances".

#COVID19 | Aucun relâchement n’est permis : des vies sont en jeu. Aujourd’hui, cette nuit, tout le week-end, des contrôles sont organisés par la police et la gendarmerie dans tout le pays : sur les lieux de vacances, dans les lieux publics et partout où c'est nécessaire. pic.twitter.com/JQE2zbCAGp — Christophe Castaner (@CCastaner) April 3, 2020

Locations touristiques interdites dans plusieurs départements

Parmi les départements touristiques, la Charente-Maritime – où se trouve les îles de Ré et d'Oléron, Royan ou La Rochelle – a "demandé instamment aux plateformes de location d'hébergement touristique de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucune location saisonnière ne répondant pas à un motif professionnel impératif et dûment justifié n'ait lieu jusqu'à la fin du confinement".

Les préfectures de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques ont interdit aussi vendredi soir aux hébergements de tourisme d'accueillir du public dans toutes les communes de leur littoral.

"L'afflux massif de population favoriserait la contagion et pourrait entraîner de fortes tensions sur les établissements de santé déjà mobilisés, en particulier sur les services de réanimation", a indiqué la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans un communiqué.

Le pays, confiné depuis le 17 mars pour lutter contre l'expansion du Covid-19, a enregistré le pire bilan quotidien depuis le début de l'épidémie : 588 personnes sont mortes entre jeudi et vendredi, portant à plus de 6 500 le bilan total des décès dus à ce virus, tandis que plus de 6 600 personnes se trouvaient également en réanimation, un record "dans l'histoire médicale française", a souligné le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, au cours de son point presse quotidien.

