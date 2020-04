Foot: le Tadjikistan débute sa saison malgré le coronavirus

Publicité Lire la suite

Douchanbe (Tadjikistan) (AFP)

La saison de football a débuté samedi au Tadjikistan, à l'heure où la plupart des pays ont suspendu leurs compétitions en raison de la propagation du coronavirus.

A l'image du Bélarus, autre ancienne république soviétique qui a maintenu son championnat, le Tadjikistan, qui n'a pas encore déclaré un seul cas de malade du COVID-19, a choisi de jouer au football.

La Super Coupe, remportée par le champion en titre le FC Istiklol face au FC Khujand (2-1), a ouvert la saison ce samedi dans la capitale Douchanbé. Mais contrairement aux matches bélarusses, la rencontre s'est jouée à huis clos.

Le match s'est néanmoins terminé par des embrassades et des poignées de main entre les joueurs des deux équipes lors de la remise du trophée.

En mars, des dizaines de milliers de personnes avaient participé à des célébrations nationales. Le président Emomalo Rakhmon, qui gouverne le pays d'une main de fer depuis 1992, avait ainsi été vu posant avec des dizaines de jeunes femmes vêtues du costume traditionnel, alors que les dirigeants du monde entier prônaient la distanciation sociale.

La pandémie de coronavirus touche plus d'un million de personnes dans le monde et a causé plus de 60 000 décès.

© 2020 AFP