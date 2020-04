Coronavirus : la Fifa recommande aux clubs de foot des accords sur les salaires et les contrats

Pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, qui a paralysé le monde du sport, la Fifa va demander aux clubs et aux joueurs de s'accorder sur les salaires, et préconise la prolongation des contrats des footballeurs afin de terminer la saison.

Publicité Lire la suite

La Fédération internationale de football (Fifa) va demander aux clubs de football et aux joueurs de trouver des accords sur les salaires afin de faire face aux difficultés provoquées par la pandémie de Covid-19.

Selon l'AFP, l'instance basée en Suisse a recommandé de prolonger les contrats des joueurs pour achever la saison.

Dans un ensemble de directives établies en accord avec les confédérations, la Fifa, qui se montrera "flexible", préconise également de repousser l'ouverture du marché des transferts tant que la saison en cours ne sera pas terminée.

Face à la pandémie de coronavirus qui a eu "un impact majeur" sur les revenus des clubs, le football "doit trouver des solutions justes et équitables (...) avec l'objectif de protéger des emplois", estime la Fifa, selon des sources interrogées par l'AFP.

L'instance basée à Zurich, qui dès le 18 mars a constitué un groupe de travail sur les conséquences de la crise du coronavirus, encourage "fortement les clubs et les joueurs" à collaborer pour trouver des accords et des solutions pendant la suspension des compétitions nationales et internationales.

La Fifa suggère d'étudier quelles mesures sont envisageables, "y compris des mesures gouvernementales" pour soutenir les clubs et les joueurs, que les salaires "soient retardés ou réduits" et si un système d'assurance peut s'appliquer.

Il est également suggéré que les contrats des joueurs, ce qui inclut les prêts, "soient prolongés jusqu'à la fin de la saison actuelle", afin de préserver "l'intégrité et la stabilité" sportive.

Ces directives ne sont que des recommandations car c'est le droit national, notamment le droit du travail qui s'applique dans chaque État.

Concernant la fenêtre des transferts qui devait s'ouvrir cet été, la Fifa permettra de "repousser les fenêtres de transferts pour qu'elles tombent entre la fin de la saison en cours et le début de la prochaine".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne