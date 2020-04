Coronavirus : le Japon annonce l'état d'urgence et un méga-plan de soutien économique

Le Japon totalisait quelque 3 650 cas pour 73 décès, selon un bilan officiel du dimanche 5 avril 2020. © Behrouz Mehri, AFP

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie de coronavirus, avec 104 décès et plus de 4 500 contaminés. Face à un regain d'infections ces deux dernières semaines, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé la déclaration d'état d'urgence dès mardi et un plan de soutien de l'économie de près de 1 000 milliards d'euros.