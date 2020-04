Coronavirus en France : le seuil des 10 000 morts dépassé, "l'épidémie poursuit sa progression"

Plus de 10 000 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le 1er mars, dont 7091 à l'hôpital et 3 237 dans les Ehpad, a annoncé mardi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Il prévient également que le pic de l'épidémie n'est pas encore passé.

La France a passé mardi la barre symbolique des 10 000 morts depuis le début de la pandémie du coronavirus, qui "continue sa progression" a indiqué, mardi 7 avril, le directeur général de la Santé.

Depuis début mars, 7 091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier, soit 607 de plus en 24 heures, chiffre quotidien le plus important depuis le début de la pandémie, et 3 237 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, soit un total de 10 328 morts, a précisé Jérôme Salomon lors d'un point quotidien.

Trente mille personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19 dans plus de mille établissements hospitaliers, et le nombre de cas graves en réanimation s'élève à 7 131, dont 518 dans les 24 dernières heures.

