Film d'animation: le festival d'Annecy 2020 annulé, une version numérique en projet

La 60e édition du festival d'Annecy, le plus important événement du genre dans le secteur de l'animation, devait se tenir du 15 au 20 juin 2020, mais il a été annulé en raison de l'épidémie

Le festival du film d'animation d'Annecy n'aura pas lieu en 2020, les organisateurs ayant décidé d'annuler sa prochaine édition qui devait se tenir, comme chaque année, en juin, et veulent proposer à la place une version numérique de l'événement.

"C'est avec une immense déception que nous nous résignons à annuler l'édition 2020 d'Annecy (...) La raison et la situation internationale nous obligent aujourd'hui à agir avec lucidité et responsabilité", affirment les organisateurs, qui ont exclu l'idée d'un report.

"Les conditions matérielles et le calendrier des événements habituels, ainsi que le report programmé d'autres manifestations, ne permettent pas d'envisager sereinement cette option", arguent-ils.

La 60e édition du festival d'Annecy, le plus important événement du genre dans le secteur de l'animation, devait se tenir du 15 au 20 juin, avec un marché du film du 16 au 19 juin. Le prochain festival aura lieu finalement du 14 au 19 juin 2021, avec un coup de projecteur sur l'animation africaine.

En attendant, l'équipe entend proposer un projet de version "en ligne qui permettrait un accès aux oeuvres", avec la sélection officielle annoncée le 15 avril.

Les festivals de cinéma se divisent jusqu'ici quant à la stratégie à adopter face à la crise sanitaire: report ? annulation pure et simple, comme le festival du film policier de Beune qui se tient début avril ? ou version numérique?

Tablant a priori sur un report fin juin-début juillet, le festival de Cannes, le plus gros événement du secteur, refuse, en cas d'annulation, l'idée d'être en partie numérique, option envisagée par le festival de Tribeca, à New York.

Cette hypothèse "ne saurait être actuellement envisageable car les producteurs et auteurs eux-mêmes ne l'accepteraient sans doute pas. Le sens n'y serait pas: un festival comme Cannes est précisément un lieu où on se retrouve physiquement dans une salle avec les artistes, les professionnels et la critique", a affirmé son délégué général, Thierry Frémaux, au Monde.

Même sentiment pour Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra de Venise, qui se tient chaque année à la rentrée. "Nous saurons quoi faire en temps utile, mais une chose est certaine, nous serons prêts".

"Nous continuons à travailler exactement comme les années précédentes. Il reste encore deux mois et trois scénarios sont à venir": un pessimiste, un optimiste et un scénario intermédiaire difficile à prédire, a-t-il affirmé à la presse italienne, selon des propos rapportés par Le Film Français.

