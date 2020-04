Risques de contagion, plasma, animaux infectés : les derniers travaux sur le coronavirus

Jusqu'alors, les autorités sanitaires considéraient en effet que la transmission du Covid-19 dans l'air se faisait quand un sujet malade toussait ou éternuait, sous forme de projections de gouttelettes contenant du virus. Plus simplement, il fallait surtout échapper aux postillons de son interlocuteur pour éviter d'être contaminé.

Selon la revue Science , les derniers travaux de l'Académie des Sciences américaines évoquent une menace bien plus pernicieuse : les aérosols. Sous ce terme banal, les scientifiques désignent des nuages de particules mille fois plus petites que des postillons — et donc totalement invisibles à l'œil nu — que chacun émet par le simple fait de respirer. Problème : ces aérosols restent plus longtemps dans l'air et peuvent voyager plus loin, jusqu'à sept à huit mètres de distance , selon la scientifique américaine Lydia Bourouiba, professeure associée à l'Institut de recherche américain MIT.