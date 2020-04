Angleterre: le championnat de rugby suspendu indéfiniment, mais veut aller à son terme

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Les clubs du championnat anglais de rugby, la Premiership, ont décidé mercredi de prolonger indéfiniment la suspension de la compétition, tout en s'engageant à terminer la saison "dès qu'il sera possible de le faire en sécurité".

"Après une série de rencontres constructives avec nos clubs, les investisseurs, les représentants des joueurs, les partenaires commerciaux et de diffusion, et avec la Fédération anglaise de rugby (RFU), nous nous sommes mis d'accord sur notre approche de reprendre le rugby dès qu'il sera possible de le faire en sécurité", a expliqué Darren Childs, le PDG de Premiership, organisateur de la compétition.

Mi-mars, le championnat avait été suspendu dans un premier temps pour 5 semaines.

Mais "l'intention reste de jouer tous les matches et de terminer la saison", a précisé le dirigeant.

Des discussions sur différents scénarios de reprise et un aménagement du calendrier sont en cours.

"Nous avons affaire à une pandémie sans précédent dans notre existence, dont les effets sont dramatiques et brisent le cœur. Nous devons aussi admettre que, quand la pandémie sera enfin terminée, il y aura toujours un défi économique pour de nombreuses années", a souligné M. Childs.

Pour le moment, après 13 journées, alors qu'il restait encore 9 rencontres de saison régulière à disputer, Exeter était en tête du classement avec 5 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Sale.

La presse anglaise avait évoqué la possibilité de mettre un terme à la saison régulière mais de disputer tout de même les demi-finales et la finale, très lucratives, à Londres.

Les saisons des divisions inférieures ont, elles, été définitivement interrompues. Newcastle sera promu dans l'élite à la place des Saracens, promis à la relégation en raison de leurs violations répétées du plafond salarial.

