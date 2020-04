Coronavirus: les élections de la FFF reportées à mars 2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les élections pour la présidence de la Fédération française de football, initialement prévues en décembre, ont été reportées à mars 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a confirmé mercredi la FFF.

"Les élections pour la FFF et la Haute Autorité du Football, qui devaient initialement avoir lieu le 12 décembre prochain à Paris, ont ainsi été reportées au 13 mars 2021", est-il indiqué dans un communiqué.

Le comité exécutif de l'instance fédérale a pris cette décision "afin de répondre aux difficultés de calendrier posées par l'épidémie de coronavirus", précise le texte.

"On laisse un peu tomber les élections, on en reparlera au Comex pour fixer sûrement de nouvelles dates puisqu'on a jusqu'au 31 mars (2021), et non au mois de décembre, pour le mandat en cours", avait déclaré le 27 mars le président Noël Le Graët dans un entretien à l'AFP.

Le dirigeant de 78 ans, arrivé à la tête de la FFF en 2011 et réélu pour un deuxième mandat en mars 2017, n'a pas indiqué s'il souhaitait postuler à sa succession.

De fait, tout le cycle des élections dans le football français, qui concerne dans l'ordre chronologique les districts, les ligues puis la Fédération, est chamboulé par la crise sanitaire.

Celles concernant les comités directeurs des 91 districts, prévues initialement en juin, se tiendront entre le mois de septembre et le 20 décembre, indique la FFF. "Les élections des comités directeurs des 22 ligues qui doivent se dérouler par la suite devront être organisées avant le 31 janvier 2021".

"Ce report du calendrier électoral de la FFF et du football amateur permettra de garantir le bon déroulement des élections, sur le plan légal et démocratique, du dépôt des listes, des campagnes électorales jusqu'aux votes", assure la Fédération dans le communiqué.

