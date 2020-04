NFL: la star Tom Brady (Tampa Bay) admet avoir souffert de commotions cérébrales

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

La star des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady a reconnu mercredi avoir été victime de commotions cérébrales au cours de ses 20 saisons en NFL avec les New England Patriots, mais que cela ne l'empêcherait pas de courir après un septième Super Bowl.

"J'ai certainement eu des commotions cérébrales, oui", a admis le quarterback de 42 ans dans l'émission "The Howard Stern Show", diffusée sur la radio Sirius XM.

"Je pourrais m'asseoir et m'arrêter de jouer au football américain, m'inquiéter de ce qui va se passer, de ceci ou de cela, au lieu de me dire: +pourquoi ne vis-je pas ma vie comme je le souhaite?+", a-t-il développé.

"Pour moi, il s'agit de faire ce que j'aime faire. Vous ne dites pas à un chanteur d'arrêter de chanter à 42 ans. Vous ne dites pas à un grand peintre d'arrêter de peindre à 42 ans", a-t-il argué, en dressant un parallèle avec deux activités qui ne provoquent a priori pas de graves blessures crâniennes ou cérébrales.

"Si vous voulez arrêter, arrêtez, faites le. Mais moi, je sens que je peux encore jouer. Je ne devrais simplement pas m'arrêter de jouer parce que c'est ce que tout le monde me dit de faire", a persisté Brady, qui a signé un contrat de deux ans le mois dernier avec les Buccaneers.

La NFL a instauré ces dernières saisons des règles visant à protéger les joueurs face au risque des commotions cérébrales après des chocs.

Si Brady ne s'est officiellement jamais vu diagnostiquer de commotions cérébrales par les services de santé de la Ligue, son épouse, le mannequin Gisele Bundchen, avait affirmé en mai 2017 qu'il en avait souffert.

Dans son interview avec Howard Stern, Brady a confié avoir été quasiment certain de disputer l'an dernier sa dernière saison avec les Patriots. "Je savais que notre aventure (commune) touchait à sa fin", après vingt saisons avec New England couronnées de six titres en neuf finales disputées.

"Il était juste temps" de partir, a déclaré Brady, assurant qu'il n'avait aucun ressentiment envers l'entraîneur des Patriots, Bill Belichick, qui ne l'a pas conservé dans l'équipe. "Je pense qu'il a beaucoup de loyauté. Il y a eu tellement de fausses hypothèses sur notre relation. Je sais vraiment ce qu'il pense de moi."

