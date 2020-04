ChezvousavecF24 : les astuces des abonnés de France 24 pour faire face au confinement

La moitié de l'humanité est confinée pour endiguer la progression du coronavirus. Face à une situation parfois difficile à supporter, France 24 a demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux de partager leurs astuces anti-déprime avec le hashtag #ChezvousavecF24. Voici notre sélection.

Et si le confinement était "la chance pour tout un chacun de découvrir son talent caché ?" : c'est ce que demande Frank sur Twitter. Les abonnés de France 24 sur les réseaux sociaux ont partagé leurs conseils pour garder le moral et ont témoigné de leur situation à travers près de 700 commentaires.

L'art pour s’évader

Rester chez soi, "c'est très difficile mais on le supporte", résume Mohamed sur Facebook. Les internautes regorgent d’idées pour s’occuper et, pour beaucoup, l'art est un bon moyen de s'évader. "Moi, je passe mon temps à faire de la bande dessinée", raconte Glodi, dessinateur habitant en République démocratique du Congo.

D'autres, nombreux, trouvent que le temps passe plus vite en musique. Amateurs et artistes professionnels continuent de pratiquer leur passion malgré le confinement et certains en font même profiter leurs voisins.

🎶 Alors que plus de 3,4 milliards d'humains sont soumis à des mesures de #confinement, des artistes du monde entier tentent de porter la #musique hors les murs pic.twitter.com/Tn1LYMmBcw — FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 1, 2020

Nazir, qui se trouve à Saint-Denis (La Réunion), conseille d'“écouter la voix de Sami Yusuf et ses belles chansons”. Né à Téhéran, ce Britannique d’origine azérie est l'un des artistes les plus populaires du monde musulman.

Pour ne pas déprimer, Mahmoud propose de “se rapprocher des siens et se retrouver en faisant des activités un peu inhabituelles en temps normal”. Certains comme Genie Godula, journaliste de France 24, et ses enfants, se lancent ainsi des défis en famille. Ils participent au #gettymuseumchallenge initié par le Getty Museum, situé à Los Angeles. Le but : recréer une œuvre d’art chez soi avec les objets et les personnes à proximité, en famille ou entre colocataires.

Multiplier les activités

L'important est de "faire des projets et rester occupé", selon Brent. Certains se concentrent sur une seule activité, comme les passionnés de jeux vidéos. "Nous, les 'gamers', nous avons toujours été en confinement", nargue Badje sur Facebook. Mais la plupart des internautes multiplient les passe-temps, sans oublier leur bien-être. "J’ai participé à un cours de yoga en ligne. Mon tout premier", se réjouit Judith sur Twitter. Pour rester en forme, Javed, qui suit France 24 en anglais, conseille de "prendre de la vitamine C, de manger des oranges, des citrons et autres".

Bien manger est une préoccupation très présente sur les réseaux sociaux. "Je fais partie d’un groupe Facebook de cuisine, avec des recettes françaises mais aussi du monde entier. Cela permet d’essayer de nouveaux plats et d’échanger des recettes", explique Sheila, qui habite en France.

Les grands classiques du confinement restent tout de même les films, livres, podcasts et séries. Aussi, le service Culture de France 24 est une mine d'idées. Sonia Patricelli conseille notamment la série "Validé" sur Canal+, du réalisateur des Kairas et de "Taxi 5", Franck Gastambide.

📺#conseilculture de @SoniaPatricelli : la série #Validé de @FGastambide sur @canalplus



Vous vous souvenez de l'époque où certaines chansons de NTM étaient interdites sur les ondes?



Le #Rap remplit désormais les stades et a même sa première série française !#chezvousavecF24 pic.twitter.com/9qI3WkDgRb — À l'affiche ! – France 24 (@ALafficheF24) March 30, 2020

Toutefois, tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources. "Je suis au Congo Kinshasa sans électricité, ni eau, ni distraction, comme les autres mais le jeu du Scrabble me remplit de joie en ce moment", témoigne Glody. Parfois, un traditionnel jeu de société est précieux, à condition de ne pas être confiné seul.

Garder le sourire

"Il y a beaucoup de choses à faire, tel que regarder la télévision, méditer, prier, lire des romans et autres [...] Avec tout ça, il est difficile de se sentir en confinement", estime Jérémie. Pour Hanna, franco-mauricienne, s’ennuyer n’est pas non plus une option. Elle partage sur Instagram une journée type dont voici un extrait : "Occuper une famille, le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner, les jeux de société ou autres, jongler entre télé-école et télétravail, infos, infos et re-infos".

Beaucoup d’abonnés de France 24 suivent de très près les informations, les audiences de notre site en témoignent. Dev, de Bombay, préfère "suivre les informations positives uniquement et regarder beaucoup de vidéos drôles". Garder le moral tient parfois à des choses simples, comme sourire. "Quand on sourit, on produit des endorphines, ce qui provoque un sentiment de bonheur et le bonheur est communicatif", rappelle Nama, qui nous écrit sur Twitter depuis le Sénégal. Et si l'anxiété grimpe, de nombreuses applications de visioconférence existent pour échanger avec ses proches et se serrer les coudes.

Et vous, quels sont vos conseils pour bien vivre le confinement ? Témoignez avec le hashtag #chezvousavecF24 sur Facebook, Twitter et Instagram.

