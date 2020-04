Coronavirus : Emmanuel Macron rend visite au professeur controversé Didier Raoult

Emmanuel Macron s'est déplacé, jeudi, à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, où il a rencontré le Pr Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses. Médiatisé et controversé, il défend un traitement à base de chloroquine contre le coronavirus.

Le président Emmanuel Macron a rencontré, jeudi 9 avril, le Pr Didier Raoult, chantre de l'utilisation très controversée d'un dérivé de la chloroquine contre le coronavirus. Dans quelques jours, le chef d'État prononcera une allocution très attendue au cours de laquelle il doit détailler la suite du confinement face à la pandémie, qui a tué plus de 12 000 personnes en France.

Après avoir rencontré dans la matinée d'autres chercheurs dans un hôpital universitaire près de Paris pour faire le point sur la recherche de traitements, Emmanuel Macron a été accueilli dans l’après-midi à l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, où travaille le Pr Raoult.

Devenu l'une des figures de cette crise, Didier Raoult a publié deux études sur l'hydroxychloroquine (dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme) qui prouvent, selon lui, "l'efficacité" de ce traitement contre le coronavirus. Mais nombre de scientifiques estiment impossible de tirer cette conclusion sur la seule base de ces études, notamment en raison de la manière dont elles sont élaborées.

Une position sur la chloroquine attendue

Devant les grilles de l'établissement, des policiers ont été déployés pour cette visite qui n'avait pas été annoncée, tandis que quelques Marseillais arrivaient au compte-gouttes pour se faire dépister du virus, a constaté un journaliste de l'AFP.

Emmanuel Macron n'a jusqu'à présent pas pris position sur la controverse autour de la chloroquine , qui agite aussi l'opinion et la classe politique. Mais, comme le ministre de la Santé Olivier Véran, il s'est déjà entretenu avec le professeur Raoult depuis le début de la crise.

Ce déplacement s'inscrit dans une séquence de consultations, que mène le président, afin de préparer l'allocution télévisée prévue lundi soir, notamment en vue de confirmer la prolongation du confinement.

Macron à l'écoute des chercheurs

L'Élysée a expliqué, mercredi, que le président allait, avant ce rendez-vous avec les Français, "consulter un grand nombre d'acteurs publics et privés, français, européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français".

Pour l'expert Frédéric Dabi, la rencontre avec le professeur Raoult est "un acte fort" qui montre qu'Emmanuel Macron "consulte tout le monde" et pas seulement les membres du Conseil scientifique ou du CARE.

C'est à la fois "une manière de contrôler la parole de Didier Raoult, parce qu'il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été écouté", mais aussi "une formidable légitimation de ce chercheur", pourtant controversé, précise pour l'AFP le directeur général adjoint de l'institut de sondage Ifop.

Face aux pressions, le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé le week-end dernier à ne pas brûler les étapes, en soulignant qu'on connaîtrait prochainement les premiers résultats intermédiaires d'études cliniques, qui visent à déterminer si la chloroquine mais aussi "d'autres médicaments prometteurs" sont efficaces, quand ils sont pris dès le début de la maladie.

Par rapport à d'autres molécules, la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont l'avantage d'être déjà disponibles, bon marché et bien connues.

Avec AFP

