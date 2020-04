Coronavirus : plus de 12 000 morts en France, une première baisse des cas en réanimation

Plus de 12 000 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le 1er mars, dont 8 044 en milieu hospitalier et 4 166 dans les Ehpad, a annoncé, jeudi, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Il souligne également que, pour la première fois, le nombre de patients en réanimation a enregistré une baisse ces dernières vingt-quatre heures.

La pandémie de coronavirus a provoqué 12 210 décès en France depuis le 1er mars, a annoncé, jeudi 9 avril, le directeur général de la santé Jérôme Salomon.

Le bilan quotidien des décès dans les hôpitaux français a continué de diminuer pour un deuxième jour consécutif à 424 morts, a-t-il précisé. La veille, il s'était établi à 562, selon les chiffres publiés sur le site de Santé Publique France.

En Ehpad et établissements médico-sociaux, le bilan a augmenté de 929 décès, mais le décompte n'a commencé que fin mars et n'avait pu être actualisé, mercredi, en raison d'un "problème technique".

Un solde en réanimation pour la première fois négatif

Le nombre total de cas graves en réanimation s'élève à 7 066 mais pour la première fois, le solde entre les admissions et les sorties de patients en réanimation au cours des dernières 24 heures est négatif (-82), a observé le directeur général de la santé.

Ce chiffre, très scruté par les professionnels car témoignant de la "pression" sur le système de santé, permet de penser que "nous sommes en train progressivement de freiner l'épidémie", a dit Jérôme Salomon.

Pour autant, "si nous pouvons espérer un plateau (dans la pandémie) c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent", a-t-il souligné en appelant à "redoubler nos efforts collectifs et solidaires", notamment en matière de confinement et de gestes barrière.

Avec AFP

