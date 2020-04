En Italie, au moins 100 médecins tués par le coronavirus

Un membre du personnel médical prend en charge un patient infecté par le coronavirus, à la division Covid-19 de l'hôpital ASST Papa Giovanni XXIII de Bergame, le 3 avril 2020. © Piero Cruciatti, AFP

La Fédération nationale des ordres de médecins en chirurgie et odontologie a annoncé, jeudi, qu'une centaine de médecins étaient décédés de la pandémie de coronavirus en Italie. Une trentaine d'infirmières, infirmiers et aide-soignants italiens ont également perdu la vie à cause du Covid-19.