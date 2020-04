L'actu en dessin : l'Amérique de Trump fait grise mine face au coronavirus

Mardi et mercredi, les États-Unis ont enregistré près de 2 000 morts en 24 heures, les pires bilans quotidiens dans le monde depuis le début de la pandémie. Une triste situation qui a inspiré les dessinateurs de Cartooning for Peace.

"America First" en matière de coronavirus. Voilà le triste constat fait par Cartooning for Peace. Et pour cause : pendant deux journées consécutives, mardi 7 et mercredi 8 avril, les États-Unis ont enregistré près de 2 000 morts en 24 heures, les pires bilans quotidiens dans le monde depuis le début de la pandémie de Covid-19. Cartooning for Peace déplore la gestion du président américain Donald Trump.

"Fin mars, le président américain prévoyait un retour à la normale à Pâques en déclarant 'Est-ce que ce ne serait pas génial d’avoir toutes les églises pleines ?' Il faudra que le président américain se résolve à rester confiné à la Maison Blanche pour Pâques", rappelle l'éditorial de Cartooning for Peace. "Celui qui minimisait d’abord la dangerosité du virus et pensait que les États-Unis en seraient épargnés est face à un constat : deuxième pays le plus touché par le Covid-19 après l’Italie, les États-Unis déplorent aujourd’hui près de 15 000 morts avec plus de 430 000 cas confirmés."

"Très critiqué dans sa gestion de la crise par 55 % des Américains selon un sondage récent, Trump fustige à présent l’Organisation mondiale de la santé pour les mêmes raisons. L’hôpital qui se moque de la charité ?", s'interroge Cartooning for Peace.

