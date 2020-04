Covid-19 : avec plus de 22 000 décès, les États-Unis restent le pays le plus endeuillé

Les Etats-Unis recensent 1 514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, un chiffre en repli pour le second jour consécutif, dimanche 12 avril. AFP - SPENCER PLATT

La pandémie continue sa sinistre progression aux États-Unis, dimanche, avec 1 514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures. Le pays reste le plus touché par le Covid-19 avec plus de 22 000 décès et au moins 555 000 cas confirmés. L'État de New York, épicentre de la maladie avec plus de 9 000 morts, est la région la plus touchée.