Covid-19 : en Espagne, un nouveau bilan à la baisse

Le bilan quotidien de la pandémie en Espagne a baissé, lundi, à 517 morts, alors que le pays retourne prudemment au travail.

Retour à la baisse en Espagne. Le bilan quotidien des décès liés au coronavirus s'élève lundi 13 avril à 517 morts, selon le ministère de la Santé espagnol. La veille, il avait augmenté pour la première fois en cinq jours, avec 743 morts signalées.

Le nouveau coronavirus a fait 17 489 morts à ce jour dans la péninsule Ibérique, pays le plus endeuillé en Europe après l'Italie. Mais la contagion ralentit avec 3.477 nouveaux cas détectés en un jour, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, et le gouvernement a distribué, lundi, des masques dans les transports en commun pour éviter qu'elle redémarre, alors que le travail reprend après deux semaines à l'arrêt.

Avec AFP

