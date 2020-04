Israël : Benny Gantz et Benjamin Netanyahu obtiennent 48 heures de plus s'entendre

Benjamin Netanyahu et Benny Gantz ont 48 heures pour former un gouvernement. © Nir Elias, Amir Cohen / Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Les deux rivaux israéliens Benjamin Netanyahu et Benny Gantz ont obtenu lundi soir du président Reuven Rivlin deux jours supplémentaires de pourparlers afin de former un gouvernement "d'unité et d'urgence" face à la pandémie de Covid-19.