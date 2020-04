Coronavirus: la PGA lance un fonds de 5 M USD pour le golf

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

L'Association professionnelle américaine de golf (PGA) a annoncé lundi le lancement d'un fonds de 5 millions de dollars pour aider les travailleurs du monde du golf confrontés à des difficultés financières durant la pandémie de Covid-19 dont les Etats-Unis sont devenus l'épicentre.

"Nous devons nous assurer que le cœur et l'âme de notre jeu, nos membres, sont capables de se remettre sur pied et de continuer à servir les autres en attendant", a déclaré la présidente de l'instance Suzy Whaley dans un communiqué lundi soir. "Au final, le golf reviendra, mais nous devons d'abord tendre la main et aider les gens de notre industrie pendant cette urgence nationale," a-t-elle assuré.

Selon le communiqué, la contribution de la PGA inclut une réduction volontaire de la rémunération de tous les membres de son équipe dirigeante. Le Conseil d'administration a en outre promis des dons personnels.

Le fonds sera géré par un organisme public indépdendant. Les demandes pourront être déposées à partir de jeudi.

La PGA regroupe près de 29.000 membres. Mais sa patronne espère que le fonds permettra d'aider aussi les membres d'autres organisations, les caddies et les joueurs de circuits mineurs.

L'instance des golfeurs pros américains a indiqué que d'autres organisations, dont la LPGA du circuit féminin, soutenaient aussi ce fonds.

La PGA a dû notamment reporter son épreuve-phare, le PGA Championship, en raison de la pandémie.

