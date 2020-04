Covid-19 : Emmanuel Macron veut "aider" l'Afrique en "annulant massivement" sa dette

La France et l'Europe vont devoir aider l'Afrique à lutter contre le coronavirus en "annulant massivement sa dette", a déclaré lundi le président de la République Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela signifie ? Éléments de réponses.

Au delà d'une "refondation" européenne, "nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leur dette" a déclaré Emmanuel Macron depuis l'Élysée, lundi 13 avril.

Le continent africain, touché tardivement par le Covid-19, comptabilisait 15 249 cas et 816 décès, selon un décompte quotidien du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine, mardi 14 avril. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux pays les plus touchés avec plus de 2 000 cas. La pandémie est aussi très présente en Algérie et au Maroc, qui comptent plus de 1 000 cas chacun.

L'annonce d'Emmanuel Macron a été saluée dans la foulée par le président sénégalais Macky Sall, qui avait appelé la semaine dernière à "une stratégie d’annulation de la dette des pays africains.

Notre proposition allant dans le sens d'une annulation de la dette, soutenue par la déclaration commune africaine, a également été accueillie favorablement par la France. Je remercie le Président @EmmanuelMacron pour cette marque de solidarité internationale. — Macky Sall (@Macky_Sall) April 13, 2020

La dette envers la Chine s'élève à 145 mlliards de dollars

Mais il n'était pas le seul dirigeant à faire un telle demande. Lors de sa bénédiction pascale, le pape François a également plaidé pour l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Plusieurs gouvernements africains ont également appelé ces dernières semaines à un moratoire, à un allègement ou à une annulation de leur dette estimée à 365 milliards de dollars. Un lourd fardeau pour le continent, alors que les estimations prédisent que 20 millions d’emplois seront mis en danger par la pandémie.

Dans Jeune Afrique, des politiques et économistes africains ont publié une tribune en ce sens, rappelant que le Covid-19 se heurte "à plus de difficultés en Afrique que dans bien d’autres parties du monde". Ils listent notamment l’accès aux soins médicaux de qualité ou encore l'accès à l'eau. "Un tiers des Africains ne peut pas se laver les mains régulièrement", ont-ils rappelé.

Selon eux, un premier soutien financier de 100 milliards de dollars permettrait de compenser la chute rapide des recettes publiques dues à l’effondrement du prix des matières premières, des échanges commerciaux et des flux touristiques, conséquence directe de la pandémie. "À plus longue échéance, les besoins en financement du continent pourraient atteindre 200 milliards de dollars", précisent-ils.

Aide d'urgence du FMI

Si Emmanuel Macron souhaite que la France et l'Europe annulent les dettes de l'Afrique, qu'en est-il de celles d'autres pays que le continent a contractées ? Sur le montant total de l'ardoise de l'Afrique, environ 145 milliards de dollars sont dus à la Chine, dont 8 milliards payables cette année. Pékin est-il prêt à faire un geste ?

Pour l'heure, seul le FMI a annoncé le versement d'une aide d'urgence à 25 pays parmi les plus pauvres du monde pour leur permettre d'alléger leur dette et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. La mesure annoncée lundi, après le discours d'Emmanuel Macron, permettra de couvrir pour six mois les remboursements de la dette envers le FMI et "d'allouer une plus grande partie de leurs maigres ressources à leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide", souligne le communiqué.

Parmi les pays concernés figurent le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, la RD Congo, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, la Sierra Leone, le Togo et le Yemen. Un premier pas qui pourrait être suivi d'autres annonces.

