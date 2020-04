Covid-19 : aux États-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage en léger recul

Les chiffres du chômage restent historiquement élevés aux États-Unis pour la quatrième semaine consécutive, mais les nouvelles demandes hebdomadaires semblent baisser doucement.

Quelque 5,2 millions d'Américains se sont enregistrés comme nouveaux demandeurs d'allocation chômage la semaine dernière, selon les chiffres publiés jeudi 16 avril par le département du Travail.

Pour la quatrième semaine d'affilée, le niveau est toujours historiquement élevé. "Le Covid-19 continue d'avoir un impact sur le nombre de demandes initiales d'allocations chômage", précise le département du Travail dans un communiqué.

À 5,2 millions, ce nombre demeure très élevé mais il est en léger recul par rapport aux 6,6 millions enregistrés la semaine précédente. La dernière semaine de mars détient le record historique, avec plus de 6,8 millions de nouvelles demandes.

Au total, en un mois, plus de 20 millions de personnes ont demandé une allocation chômage pour la première fois, alors que les mesures de confinement sont devenues massives aux États-Unis à partir de la mi-mars.

"On a dépassé le sommet"

Les administrations chargées du chômage dans le pays et leurs serveurs informatiques ont peiné à faire face à cet afflux jamais vu de demandes.

Néanmoins, le rythme devrait ralentir dans les semaines à venir, selon les économistes. "Les données des recherches Google 'demande de chômage' suggèrent fortement que les demandes reculeront de nouveau la semaine prochaine, à peut-être 3,5 millions", estime ainsi Ian Shepherdson, chef économiste de Pantheon Macroeconomics.

"Il semble que nous ayons maintenant dépassé le sommet du nombre de licenciements, mais les demandes de chômage devraient rester extraordinairement élevées dans les semaines à venir alors que l'économie s'enfonce dans une récession", ont commenté les analystes d'Oxford Economics dans une note.

"Certains emplois devraient être récupérés à mesure que l'activité reprendra, mais nous ne nous attendons pas à ce que l'économie atteigne le niveau d'emploi de février 2020 avant le début de 2022", ajoutent-ils.

600 dollars supplémentaires par semaine

Ils tablent sur 24 millions d'emplois détruits en avril, et un taux de chômage de 14 %, contre 4,4 % en mars et 3,5 % en février, qui était le plus bas niveau en 50 ans.

Les allocations chômage seront rehaussées à hauteur de 600 dollars supplémentaires chaque semaine pendant quatre mois, comme promis par le plan de relance de l'économie de 2 200milliards de dollars négocié fin mars entre l'administration Trump et le Congrès.

Par ailleurs, les droits au chômage ont été étendus à des personnes qui ne pouvaient auparavant pas en bénéficier.

