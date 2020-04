Covid-19 : une vingtaine de marins du Charles-de-Gaulle toujours hospitalisés

Depuis leur retour anticipé en France, dimanche, après la découverte de cas Covid-19 à bord, une vingtaine de marins du porte-avions français Charles-de-Gaulle sont toujours hospitalisés à Toulon, dont un en réanimation.

Alors que plus d'un tiers des marins du porte-avions français Charles-de-Gaulle ont été testés positifs au Covid-19, depuis leur retour anticipé, dimanche, une vingtaine d'entre eux sont toujours hospitalisés à Toulon.

"Il reste 20 marins hospitalisés, il y en a un en réanimation, dont l'état est stationnaire", a déclaré, jeudi 16 avril, Éric Lavault, porte-parole de la Marine nationale, sur l'antenne de RMC. Ils se trouvent actuellement à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, dans le sud du pays.

"L'enquête est en cours pour mettre en lumière le mode de propagation", a-t-il précisé.

Le 10 avril, une cinquantaine de personnes avaient été testées positives au Covid-19 sur le porte-avions français Charles-de-Gaulle. Cinq jours plus tard, ils étaient 668 à être porteurs du virus, soit plus d'un tiers des effectifs, avait annoncé hier le ministère des Armées. Et le bilan n'est que provisoire.

"En date du 14 avril au soir, 1 767 marins du groupe aéronaval ont été testés. La grande majorité de ces tests concerne à ce stade des marins du porte-avions ; 668 se sont révélés positifs", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le bâtiment (1 750 marins) et la frégate de défense aérienne qui l'accompagnait (200 marins) ont rejoint le port de Toulon, dimanche, avec deux semaines d'avance, après la découverte initiale d'une cinquantaine de cas de coronavirus. Les 1 900 marins ont aussitôt été placés en isolement sanitaire pendant 14 jours, avant de pouvoir regagner leur foyer.

