L'économie chinoise affiche un repli inédit de 6,8 % à cause du Covid-19

La Chine a fait part vendredi de sa première contraction du PIB depuis au moins 1992, année de l'introduction des statistiques officielles sur la croissance. Ce recul est lié à la pandémie de coronavirus qui paralyse l'activité du pays.

L'économie chinoise a connu un repli pour la première fois de son histoire au 1er trimestre, avec une baisse de 6,8 % sur un an, largement imputée à l'épidémie de Covid-19 qui a quasiment mis à l'arrêt l'activité du pays, selon des statistiques officielles publiées vendredi 17 avril.

Il s'agit de la première contraction du produit intérieur brut (PIB) de la Chine depuis au moins 1992, année de l'introduction des statistiques officielles sur la croissance. Ce déclin est plus important que ne l'anticipaient en moyenne les analystes (- 6,5 %), après une croissance de 6 % au quatrième trimestre 2019.

La Chine "doit affronter de nouvelles difficultés et défis pour redémarrer l'activité et la production", a admis devant la presse un porte-parole du Bureau national des Statistiques, Mao Shengyong.

D'un trimestre sur l'autre, le PIB a décliné de 9,8 % sur la période janvier-mars, contre une croissance de 1,5 % au trimestre précédent, montrent les données communiquées par le Bureau national de la statistique (BNS). Au dernier trimestre 2019, la croissance s'était inscrite à 6 % sur un an.

Un géant loin d'être tiré d'affaire

En dépit d'une amélioration des conditions sanitaires ces dernières semaines, des centaines de millions de Chinois continuent à limiter leurs déplacements par peur d'attraper le virus.

Entre avril et juin, la Chine devrait renouer avec la croissance après avoir signé au 1er trimestre son "ralentissement le plus sévère depuis la Révolution culturelle" qui a pris fin en 1976, estime l'analyste Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics. Le géant asiatique ne sera pas pour autant tiré d'affaire. Les difficultés devraient même s'intensifier, à en croire Julian Evans-Pritchard : hausse du chômage, faible demande intérieure et conjoncture difficile à l'étranger, qui plomberont les exportations.

Avec Reuters et AFP

