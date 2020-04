L'actu en dessin : derrière la crise sanitaire, la crise économique

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, des milliers de victimes sont à déplorer. Comme si ce n’était pas assez, elle a également mis un coup de frein inédit à l’économie mondiale.

Le confinement a conduit à la mise à l’arrêt temporaire de l’activité économique de nombreux pays, qui fonctionnent désormais en sous-régime. Cette semaine, la France a annoncé être entrée en récession, tandis que la Chine accuse un repli de son économie de 6,8 %.

Avec le pic atteint par la pandémie, les courbes de la bourse ont chuté et les chiffres du chômage ont bondi en un rien de temps. Les dirigeants politiques sont confrontés aux impératifs sanitaires et économiques à la fois, avec toutes les conséquences sociales que cela entraîne et le risque de creuser davantage les inégalités, au détriment des plus précaires.

