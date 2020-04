Coronavirus: accord entre la NBA et le syndicat des joueurs pour une réduction de salaire

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

La NBA, dont la saison est suspendue en raison du coronavirus, et le syndicat des joueurs (NBPA) sont parvenus à un accord pour une retenue de 25% du salaire bihebdomadaire de chaque basketteur à compter du 15 mai, a annoncé l'instance vendredi.

Cet accord prévaut "en cas d'annulation définitive de la saison régulière 2019-2020 ou des play-offs en raison de la pandémie Covid-19", indique la NBA dans son communiqué.

"Grâce à cet accord, et afin d'offrir aux joueurs un calendrier de réduction de salaire plus progressif, des réductions de 25% des salaires prendront effet sur le versement du 15 mai", ajoute-t-elle.

L'instance précise que cet accord prévaut si la clause de "force majeure" de la convention collective, qui peut être invoquée dans un contexte d'épidémie, était activée avec l'annulation des matches de la saison régulière.

Le montant final de la perte de salaire des joueurs dépendra du nombre de matches annulés.

Or le patron de la NBA Adam Silver a assuré qu'il ne prendrait pas de décision avant mai.

Les joueurs de la NBA, qui sont payés tous les quinze jours, recevront dont leur salaire du 1er mai en intégralité.

Chacune des 30 équipes NBA doit disputer entre 15 et 19 matches pour arriver au bout des 82 de la saison régulière.

Selon plusieurs médias, la NBAn, dont la saison est interrompue depuis le 11 mars, espère qu'une reprise de la compétition sera possible en juillet et étudie pour cela un grand nombre de scénarios, privilégiant des rencontres à huis clos et allant jusqu'à considérer l'option de réunir toutes les franchises concernées dans une seule et même ville pour y disputer les play-offs.

