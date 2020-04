Covid-19 : des artistes se mobilisent pour le concert "One World : Together At Home"

Un concert mondial virtuel, "One World : Together At Home", a lieu pour rendre hommage aux travailleurs de santé, le 18 avril 2020.

Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Céline Dion... et d'autres artistes de renommée internationale participent, samedi, au "One World : Together At Home". Organisée par Lady Gaga, il s'agit d'un concert mondial virtuel lancé par le mouvement Global Citizen et l'Organisation mondiale de la santé pour rendre hommage aux travailleurs de la santé.

Les plus grands noms de la musique mondiale se réunissent, samedi 18 avril, pour un festival historique au temps du confinement. "One World : Together At Home" est un concert mondial virtuel lancé par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et dont la chanteuse américaine Lady Gaga est à l'initiative. Cette dernière s’engage au côté de l’OMS à soutenir les travailleurs de la santé, en première ligne face au Covid-19.

"À vous tous : soignants, infirmières, docteurs, qui dormez dans vos voitures pour ne pas infecter vos familles ou vos patients, qui vous mettez en danger pour sauver le monde, je vous salue", déclare la chanteuse dans une vidéo.

Ce concert planétaire, qui devrait durer un peu plus de deux heures, sera présenté par les pontes des émissions américaines de late night : Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Parmi les artistes invités : Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Céline Dion, Elton John… Que des stars de renommée internationale au programme, depuis leur lieu de confinement.

"Ce concert n’a pas vocation à récolter de l’argent", explique Lady Gaga. "On l’a récolté avant pour que le 18 avril, vous puissiez ranger votre portefeuille, vos cartes de crédit et tout le reste, que vous soyez tranquille dans votre fauteuil pour en profiter. Chacun de vous le mérite tellement."

La chanteuse a par ailleurs annoncé qu’elle avait déjà récolté 35 millions de dollars pour aider l’OMS dans sa lutte contre le Covid-19, une somme obtenue en partie grâce à des dons de grandes entreprises.

