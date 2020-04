Covid-19 : en Iran, "réouverture partielle" des magasins pour que l'économie reprenne

Pour l’Iran, pays qui compte près de 5 000 morts dus à l’épidémie de coronavirus, des mesures de confinement avaient été décidées. Elles sont progressivement levées depuis la semaine dernière, et samedi, c’est Téhéran qui doit se remettre petit-à-petit en ordre de marche.

Reprendre l’activité pour sauver l’économie, voici l’objectif de l’Iran qui tente depuis quelques jours de lever progressivement les mesures de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, qui a fait, à la mi-avril, près de 5 000 morts dans le pays.

"Les magasins qui veulent ouvrir doivent obligatoirement obtenir un code-barres qu’ils doivent afficher à l’entrée", explique Siavosh Ghazi, correspondant de France 24 et RFI en Iran. "De même : ils doivent respecter un certain nombre de consignes de distanciation, notamment le port de masques ou la séparation des vendeurs et des clients avec un rideau en plastique."

Mais la situation n’est pas pour autant proche de revenir à la normale dans l’immédiat. Cela reste "une réouverture partielle", précise Siavosh Ghazi. Et il poursuit : "Les grands centres commerciaux ou le bazar de Téhéran vont rester fermés, de mêmes que tous les centres sportifs ou culturels, les cinémas, les théâtres, les cafés, les restaurants ou encore les lieux religieux."

