Témoignage

Covid-19 : mesures barrières et autres insuffisances de protection des livreurs à vélo

Un cycliste travaillant pour le service de livraison de nourriture Deliveroo, à Madrid le 27 mars 2020 pendant le confinement national. © Gabriel Bouys, AFP

Texte par : Tiffany Fillon

De Bordeaux à Strasbourg, depuis le début du confinement, de nombreux coursiers à vélo, des plateformes Uber Eats et Deliveroo, poursuivent leur activité. Mais certains d'entre eux ont vraisemblablement contracté le Covid-19 depuis le début du confinement et affirment que les livraisons de repas à domicile menacent leur santé, ainsi que celle des restaurateurs et des clients.