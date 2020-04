Les kilos du confinement, un risque assumé pour l'escrimeuse Astrid Guyart

Publicité Lire la suite

Rennes (AFP)

L'escrimeuse Astrid Guyart était en vacances chez ses beaux-parents quand le confinement a débuté. Elle a choisi d'y rester pour pouvoir profiter de l'espace et de la campagne... au risque des repas de famille et des kilos qui peuvent aller avec.

QUESTION: Est-ce un hasard si on vous voit autant cuisiner que vous entraîner sur les réseaux sociaux ?

REPONSE: "J'aime bien manger, j'adore cuisiner, j'aime aussi trouver le bon vin qui va avec les petits plats que je fais. Quand on est en famille, on a envie de partager nos recettes. C'est aussi, pour le coup, une occasion d'échanges avec ma belle-mère. Il y a le temps de la préparation, où on papote dans la cuisine, et puis le temps de la dégustation, où souvent on est déjà en train de parler du repas d'après. Et puis aujourd'hui, cuisiner un bon petit plat et me faire plaisir, c'est bon aussi pour ma santé mentale, pour me régénérer sur le plan psychique et psychologique. En période de confinement, je pense qu'on a aussi besoin de se donner des petits plaisirs personnels".

Q: N'est-ce pas un peu risqué pour la ligne ?

R: "Je continue à faire de l'exercice ! Je fais du vélo avec le +home trainer+ dans le jardin, j'ai des haltères, avec des élastiques pour faire des exercices poids de corps... Mes préparateurs physiques de l'Insep m'envoient des programmes au quotidien, qui me permettent de me maintenir en forme et de garder les chairs actives et toniques. Après, il est sûr qu'on est dans une situation dégradée. Oui, j'ai pris quelques grammes, voire quelques kilos..."

Q: Est-ce que cela vous inquiète ?

R: "Je connais bien mon corps. Ce n'est pas valable pour tout le monde, mais mon métabolisme personnel fait que, même à 37 ans, je perds encore rapidement les kilos que j'ai pu prendre pendant une période d'activité sportive réduite. En plus, je ne fais pas un sport à catégorie de poids, donc à la reprise on ne va pas me mettre sur la balance pour me dire si je peux ou pas concourir dans ma catégorie. En revanche, il est évident que si je me rajoute 4 bouteilles d'eau dans les bras parce que j'ai pris 4 kg, je perdrai en explosivité et en agilité, et surtout le risque de blessure sera plus important parce que les articulations auront un poids à porter. Ceci dit, le déconfinement sera progressif et la reprise d'activité sportive aussi".

Propos recueillis par Fanny CARRIER

