Covid-19 : aux États-Unis, les survivants racontent

© france 24

Avec plus de 40 500 décès et plus de 750 000 cas, les États-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 dans le monde. Des dizaines de milliers d’Américains parviennent à en guérir. Certains d’entre eux, des survivants, racontent leur expérience, souvent traumatisante.