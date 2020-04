Tennis: Fognini rêve d'un retour à la Clijsters pour sa femme Flavia Pennetta

Publicité Lire la suite

Milan (AFP)

Le joueur italien de tennis Fabio Fognini aimerait voir son épouse Flavia Pennetta, retraitée des courts depuis 2015, suivre la voie de Kim Clijsters en réalisant un comeback sur le circuit après avoir eu un enfant.

Pennetta, 38 ans, a mis fin à sa carrière peu après sa victoire à l'US Open en 2015. Le couple a ensuite eu deux enfants, Federico, 3 ans, et Farah, née en décembre dernier.

"J'essaie de faire en sorte que Flavia revienne en 2021, comme Kim Clijsters", a déclaré l'Italien, N.11 mondial, au quotidien Corriere della Sera.

"J'ai parlé à (Francesca) Schiavone et (Corrado) Barazzutti: ils l'entraînent et je manage le tout, j'ai déjà prévu le programme des tournois", a ajouté le dernier vainqueur du Tournoi de Monte-Carlo.

La Belge Kim Clijsters, ancienne N.1 mondiale, s'était éloignée une première fois des courts fin 2007 pour se marier et donner naissance à son premier enfant (elle en a trois aujourd'hui). Elle avait effectué en 2009 un retour retentissant au cours duquel elle avait remporté trois de ses quatre titres en Grand Chelem (Open des Etats-Unis 2009 et 2010 et Open d'Australie 2011) avant de se retirer une deuxième fois en 2012 et de revenir sur le circuit en début d'année, à 36 ans.

Flavia Pennetta a, elle, remporté 28 trophées sur le circuit WTA au cours de sa carrière et a atteint la place de N.6 mondiale en simple et de N.1 en double.

Concernant la saison actuelle, Fognini a par ailleurs estimé qu'il serait impossible de reprendre les compétitions, interrompues en raison de la pandémie de coronavirus.

"Là maintenant, j'ai du mal à imaginer une reprise", a-t-il déclaré. "Comment un directeur de tournoi peut-il prendre cette responsabilité pour la santé des joueurs, du staff, des médias, des spectateurs ?"

"Ma plus grande peur n'est pas d'attrapper le virus, mais de le diffuser. Je ne suis plus tout seul, je suis un père et un mari", a-t-il ajouté.

© 2020 AFP