REPORTAGE

Covid-19 : en Espagne, les travailleurs agricoles dénoncent les conditions de travail

"Toutes les mesures de protection ont fait augmenter le coût de production d’environ 30 %, et ce alors même qu’on a diminué notre production", affirme cette employée d'un producteur de poivrons et brocolis à France 24. © France 24

Alors que l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus, sa production agricole fait tout son possible pour continuer. Certaines entreprises assurent fournir le matériel sanitaire nécessaire, mais des syndicats crient au mensonge, une situation encore plus critique pour les saisonniers qui vivent parfois dans des bidonvilles.