Faim en Seine-Saint-Denis: Autain (LFI) "tire la sonnette d'alarme"

Paris (AFP)

La députée LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain a tiré mardi la "sonnette d'alarme" sur la situation dans son département où "des populations ont faim", demandant aux pouvoirs publics de mieux répondre à "l'urgence sociale" amplifiée par la crise du covid-19.

"Je tire la sonnette d'alarme: en Seine-Saint-Denis, pas seulement mais en Seine-Saint-Denis en particulier, les queues pour aller chercher des aides alimentaires ne cessent de grandir et vous avez des populations qui aujourd'hui ont faim", a averti la députée sur Franceinfo TV.

"Je m'étonne que, dans un pays aussi riche, les pouvoirs publics n'organisent pas mieux la solidarité pour soutenir les associations, pour augmenter les minima sociaux et pour répondre à l'urgence sociale qui se dégage avec le confinement", a-t-elle dénoncé.

En Seine-Saint-Denis, rappelle-t-elle, "le confinement est un confinement plus dur pour beaucoup de familles qui n'ont pas de maisons secondaires sur l'île de Ré ou ailleurs et qui se retrouvent dans des logements exigus parfois insalubres et avec des salaires qui sont les salaires de misère".

"Nous avons une population plus fragile, qui met plus de temps à aller chez le médecin parce que les renoncements aux soins sont liées à la situation sociale et économique", alerte-t-elle aussi.

Selon l'Insee, la Seine-Saint-Denis fait partie des départements les plus fortement touchés par le Covid-19 avec au mois de mars un nombre de décès très supérieur par rapport à mars 2019 (+ 62%).

