La nouvelle plateforme de streaming HBO Max lancée le 27 mai

New York (AFP)

La nouvelle plateforme de vidéo à la demande HBO Max, qui s'annonce comme un acteur d'importance sur ce marché déjà saturé, sera officiellement mise en ligne le 27 mai, a annoncé mardi le groupe WarnerMedia.

Le service est en retard sur ses concurrents Apple et Disney, qui se sont lancés fin 2019, sans même parler de Netflix, Amazon ou Hulu, qui occupent le créneau depuis plusieurs années.

Il a aussi la particularité de proposer un prix sensiblement plus élevé que ses concurrents, à 14,99 dollars par mois, contre 8,99 pour Netflix, 6,99 pour Disney+ ou même 4,99 dollars seulement pour Apple TV+.

Ce tarif s'explique en partie par le fait que la chaîne câblée HBO, qui constituera l'ossature du service, est déjà facturée 14,99 dollars seule.

WarnerMedia, filiale du câblo-opérateur AT&T, fait le pari de la qualité, qui a forgé le succès et l'image de marque de HBO, reconnu dans le monde entier pour ses séries ("Les Soprano", "Sur écoute", "Sex and the City", "Game of Thrones").

Dès son lancement, HBO Max proposera plus de 10.000 heures de programmes, dont l'ensemble des programmes HBO.

Pour se faire une place dans ce paysage déjà très encombré, WarnerMedia a aussi racheté les droits de la série "Friends", locomotive d'audience qui a longtemps fait les beaux jours de Netflix, ainsi que ceux de "The Big Bang Theory", autre phénomène populaire.

Au total, pour le catalogue de ces deux séries, le groupe a déboursé près d'un milliard de dollars, selon plusieurs médias américains.

WarnerMedia a aussi produit une série de programmes originaux dédiés à HBO Max, notamment une série de science-fiction dirigée par Ridley Scott, "Raised by Wolves" ("Elevés par les loups").

La plateforme proposera également un catalogue de films de premier plan, avec, entre autres, l'exclusivité des films du Studio Ghibli, le célèbre studio d'animation japonais.

WarnerMedia vise entre 75 et 90 millions d'abonnés d'ici la fin 2025 aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe. Les clients déjà abonnés à la chaîne HBO auront accès à HBO Max sans payer plus cher.

WarnerMedia n'a, pour l'instant, pas annoncé de date de lancement du service en dehors des Etats-Unis.

© 2020 AFP