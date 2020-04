Covid-19 : la France franchit le cap des 10 millions de salariés en chômage partiel

Plus de 10 millions de salariés, soit plus d'un salarié du secteur privé sur deux, sont concernés par le chômage partiel, un chiffre "considérable", a annoncé mercredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud. © Pascal Guyot, AFP

Alors que la France est confinée depuis six semaines, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé mercredi que plus de 10 millions de salariés du secteur privé bénéficient du dispositif de chômage partiel, soit "plus d'un salarié sur deux", selon elle.