Covid-19 : premiers essais cliniques de vaccins en Allemagne et au Royaume-uni

La course mondiale au vaccin contre le nouveau coronavirus s'intensifie avec de premiers essais cliniques annoncés cette semaine en Allemagne et au Royaume-uni.

Publicité Lire la suite

Selon l'ONU, un vaccin est la seule voie possible vers un retour à la "normalité". Les scientifiques sont donc à pied d'œuvre au niveau mondial. En Allemagne, l'autorité fédérale chargée de la certification des vaccins a donné mercredi 22 avril son feu vert à des essais cliniques sur des humains.

Ces derniers seront menés par le laboratoire allemand BioNTech, basé à Mayence, en lien avec le géant américain Pfizer. Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a assuré récemment que les essais démarreront "à la fin du mois d'avril" avec de premières données disponibles "fin juin ou début juillet".

Ces essais cliniques seront dans un premier temps menés sur 200 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans. Une deuxième phase devrait concerner des volontaires au profil à risque, selon l'IPE. Ils doivent consister à "déterminer la tolérance générale du vaccin testé et sa capacité à proposer une réponse immunitaire contre l'agent pathogène", un virus à ARN, qui a la particularité de muter.

Première dose au Royaume-Uni

Des essais doivent également démarrer jeudi en Grande-Bretagne avec une première dose administrée à des humains dans le cadre d'un projet piloté par l'université d'Oxford, sous l'égide du gouvernement. Ils porteront dans leur première phase sur 510 volontaires de 18 à 55 ans. La moitié d'entre eux recevront le potentiel nouveau vaccin, les autres un vaccin témoin.

Un million de doses seront produites d'ici septembre en parallèle de la poursuite des recherches, pour qu'en cas de succès, le vaccin soit rapidement disponible. Leurs chances de succès sont évaluées par ses concepteurs à 80 %.

Lutte sans pitié

Il n'existe à ce stade aucun traitement ou vaccin contre le Covid-19, qui a tué plus de 180 000 personnes dans le monde et en a infecté plus de deux millions et demi.

Actuellement cinq projets en sont au stade des essais sur des humains, selon les autorités allemandes. De premiers essais cliniques ont été annoncés dès la mi-mars par des développeurs chinois et américains.

Cette quête effrénée d'un vaccin donne lieu à une lutte sans pitié entre certains pays. Le gouvernement allemand a ainsi dû intervenir pour stopper in extremis des tentatives, pilotées par la Maison Blanche, de rachat du laboratoire pharmaceutique allemand CureVac.

Au-delà, c'est toute l'Europe, fragilisée par l'épidémie, qui est en train de muscler ses garde-fous face aux projets d'acquisition d'entreprises stratégiques par des groupes étrangers en quête de bonnes affaires. La Commission européenne a récemment exhorté les 27 pays de l'UE à "se protéger" contre cette menace.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne