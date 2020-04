Plus d'un New-Yorkais sur cinq a été contaminé par le Covid-19, selon une étude

Une femme masquée contre le coronavirus traverse un Times Square quasi-désert le 23 avril 2020, à New York Johannes EISELE AFP

Selon "la plus importante" étude réalisée dans l'État de New York, dont les résultats ont été dévoilés jeudi par le gouverneur Andrew Cuomo, 13,6 % des personnes de l'échantillon, choisies "au hasard" à la sortie de magasins restés ouverts, ont été infectées par le nouveau coronavirus. Dans la ville de New York, la proportion monte à 21,2 %.