Covid-19 : les hôteliers et restaurateurs reçus par Emmanuel Macron

Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration s'entretiennent vendredi avec le président français Emmanuel Macron. À l'arrêt depuis le début du confinement dû à l’épidémie de Covid-19, ils espèrent obtenir un soutien massif des pouvoirs publics pour éviter l'effondrement.

À l'arrêt presque total depuis le début du confinement dû à l’épidémie de coronavirus en France, les principaux acteurs de l’hôtellerie et de la restauration doivent s'entretenir vendredi 24 avril avec le président Emmanuel Macron dans l’espoir d’obtenir un soutien massif du gouvernement pour éviter un effondrement.

Le gouvernement a promis un plan d'aide spécifique aux entreprises du secteur. Car celles-ci sont très sévèrement touchées par les mesures de restriction. Selon la dernière note de conjoncture de l'Insee, elles ont enregistré 91 % d'activité en moins, un chiffre qui pourrait empirer, car elles ne pourront pas rouvrir en mai lors du déconfinement.

Les attentes de la filière, qui emploie un million de salariés, sont fortes. Les acteurs du tourisme et de la restauration espèrent notamment l'exemption du paiement des taxes et impôts locaux en 2020, ainsi que l'annulation des loyers pour six mois et la prolongation des mesures en faveur du chômage partiel des salariés. Ils attendent également la prise en charge, au moins partielle, des pertes d'exploitation.

Les mesures qui seront décidées dans le cadre de ce plan de soutien spécial s'ajouteront aux dispositifs généraux déjà mis en œuvre par le gouvernement, notamment pour les petites entreprises.

Multiplication des plans d'aide

Pour aider cafés et restaurants, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-Les Républicains), et la maire de Lille, Martine Aubry (Parti socialiste), ont réclamé jeudi au gouvernement "une véritable stratégie", plaidant notamment pour "la création par l'État d'un fonds d'investissements dédié" et pour des "mesures immédiates" de soutien.

Sur le plan économique et social, le tableau se noircit de jour en jour. L'État a mis sur la table un plan d'aide d'urgence massif de 110 milliards d'euros, définitivement adopté jeudi soir par le Parlement.

Pour aider les plus modestes, touchés de plein fouet par les conséquences de l'épidémie, 39 millions d'euros supplémentaires alloués à l'aide alimentaire ont par ailleurs été débloqués.

