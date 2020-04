Covid-19 : les violences domestiques explosent pendant le confinement en RD Congo

En République démocratique du Congo, le confinement pour contenir la pandémie de coronavirus est devenu un danger pour de nombreuses femmes : les cas de violences domestiques y ont explosé. Les associations mettent le gouvernement en garde, à l’heure où ce dernier veut prolonger le confinement.

Pour beaucoup de femmes en République démocratique du Congo, les mesures prises pour contenir l’épidémie de Covid-19 tournent au cauchemar avec l'explosion des cas de violences domestiques dans le pays.

Avec la proclamation de l’état d’urgence assorti d'un confinement en mars, des femmes qui subissaient déjà des violences conjugales se retrouvent enfermées toute la journée avec leur agresseur.

“Avant, il pouvait au moins sortir, témoigne une victime à France 24. Mais depuis que le confinement a commencé, il reste à la maison, alors il me bat et me viole encore plus souvent. Sa seule distraction est mon corps, et si je refuse, il me menace avec la machette.”

En RD Congo, malgré l’inquiétude des associations, le Parlement a approuvé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 15 jours.

