Le port du masque à Iéna, un modèle pour l'Allemagne dans la lutte contre le Covid-19

La décision début avril du maire de Iéna (Allemagne) de rendre le port du masque obligatoire dans les commerces, les transports en commun et sur le lieu de travail est couronnée de succès. Pas une contamination n'a été enregistrée dans la ville depuis la mise en place de la mesure. Reportage.

À Iéna, dans l'est de l'Allemagne, les ateliers de couture sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Depuis le 6 avril, date à laquelle la municipalité a imposé le port du masque, Andrea Phillipp-Dietrich ne quitte plus sa machine à coudre. "Depuis le début du mois, je reçois sans cesse des appels de gens qui me demandent si je peux produire des masques. On sent bien que le port du masque les rassure", explique la couturière de métier.

Iéna a été la première ville allemande à imposer le port du masque dans les commerces, les transports en commun et sur le lieu de travail. Le tout flanqué d'une intense campagne de prévention.

"Nous avons également appelé les habitants à coudre eux-mêmes leurs masques, car la municipalité est en mesure de fournir des masques au personnel soignant, mais pas à toute la population", explique Thomas Nitzsche, le maire de Iéna.

Et le résultat est au rendez-vous : à Iéna, les mesures de restriction associées au port du masque ont permis de stopper la propagation du virus. "Le 9 avril, nous avions 155 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Depuis, ce chiffre n'a pas changé, la ville compte toujours 155 cas, pas un de plus”, poursuit l’édile.

Il faut dire que, selon la municipalité, la population respecte le port du masque à la lettre, aucune verbalisation n'est à signaler.

Un exemple qui sert de modèle. Dès la semaine prochaine, le port du masque dans les commerces et les transports en commun sera obligatoire dans toutes les régions allemandes.

