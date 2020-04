Henri Weber, figure de mai 68 et du PS, décède du coronavirus (famille)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'ancien sénateur et député européen Henri Weber, une des figures tutélaires de mai 68 devenu cadre du parti socialiste, est décédé à l'âge de 75 ans dimanche du coronavirus, a annoncé sa famille à l'AFP.

Fils de juifs polonais né le 23 juin 1944 à Leninabad en URSS (aujourd'hui Khodjent au Tadjikistan), M. Weber s'est éteint en Avignon, "des suites du Covid-19, entouré de sa femme, Fabienne Servan-Schreiber, et de leurs enfants", a déclaré sa famille dans un communiqué.

Cet universitaire, docteur et enseignant en philosophie politique, est l'un des co-fondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) en 1969, après avoir été membre des Jeunesses communistes et avoir créé, aux côtés d'Alain Krivine, les Jeunesses communistes révolutionnaires en 1965.

Il émerge lors des manifestations de mai 1968 en devenant l'un des visages de la contestation mais aussi l'un de ses théoriciens. Il publiera par la suite plusieurs livres sur les événements, mais aussi de réflexions sur la gauche.

Le mouvement de "68 a été une grande poussée démocratique et libérale --au sens politique et culturel du terme: on s'en prend à toutes les discriminations", confiait-il à l'AFP 50 ans plus tard.

"C'est aussi une grande poussée hédoniste, contre le puritanisme et la morale rigoriste", ajoutait-il.

"Henri Weber était une de ces mémoires fertiles de la gauche, il en connaissait l'histoire, jusque dans ses moindres détails", a salué Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, auprès de l'AFP. "Mais il ne rêvait pas d'un âge d'or à retrouver, il était dans la recherche permanente de nouvelles solutions".

"Ces derniers mois, il s'était engagé dans le chantier de la rénovation des formes partisanes. Il était inlassable. Passionné. Passionnant. Le Parti socialiste perd ce soir un esprit incisif qui a bien souvent éclairé notre route. Notre tristesse est immense", a-t-il poursuivi.

"C'est une des légendes de la gauche qui s'en va et sa disparition m'emplit d'une grande tristesse", a réagi auprès de l'AFP Jean-Christophe Cambadélis, lui aussi venu de l'extrême gauche avant d'entrer comme M. Weber au Parti socialiste en 1986.

Car, membre du bureau politique de la LCR, M. Weber rejoint le PS au mitan des années 1980 et entre en 1988 comme conseiller technique au cabinet de Laurent Fabius à la présidence de l'Assemblée nationale.

Il décroche en 1988 son premier mandat d'adjoint au maire à Saint-Denis puis est élu conseiller municipal de Dieppe (Seine-Maritime) de 1995 à 2001 et comme sénateur de la Seine-Maritime de 1995 à 2004.

Cet européen convaincu a également effectué deux mandats au Parlement de Strasbourg, de 2004 à 2014.

Secrétaire national adjoint du PS, chargé de la mondialisation, membre du conseil national du PS, membre du conseil d'orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès dont il était encore expert associé, M. Weber a joué un rôle important dans la structuration idéologique du parti.

En décembre, commentant la perte d'influence du PS, il estimait qu'"après les municipales, il faudra se dépasser pour reconstruire une gauche de gouvernement. Le PS n'a aucune chance de se réimposer seul".

