Plan de déconfinement : des députés dénoncent "une parodie de démocratie"

L'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 17 avril 2020 pour le vote du budget. © Thomas Coex, pool, AFP

Texte par : Romain BRUNET Suivre

La présentation du plan de déconfinement par Édouard Philippe aura lieu mardi, à 15 h, à l’Assemblée nationale, et sera suivie d’un débat et d’un vote dans la foulée. L’opposition et certains députés de la majorité critiquent la méthode du gouvernement.