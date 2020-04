Athlétisme: la Fédération internationale lance un fonds pour les athlètes en difficultés financières

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Fédération internationale d'athlétisme a annoncé mardi le lancement d'un fonds de 500.000 dollars (461.430 euros) pour aider les athlètes professionnels qui connaissent des difficultés financières en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette initiative est menée en partenariat avec la Fondation internationale d'athlétisme (IAF), créée en 1986 pour soutenir des causes caritatives liées à l'athlétisme.

Un groupe de travail multirégional d'experts, présidé par Sebastian Coe, le patron de la Fédération internationale, sera chargé "d'évaluer les demandes d'aide émises par les six associations continentales" et "se réunira cette semaine pour établir un plan d'attribution et de distribution des subventions aux athlètes et pour examiner d'autres moyens d'alimenter le fonds de soutien", selon un communiqué de World Athletics.

Les compétitions d'athlétisme sont à l'arrêt dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus, à l'image de la Ligue de diamant, le circuit majeur de la discipline, dont la saison devait démarrer le 17 avril à Doha (Qatar) mais qui ne débutera pas avant le 4 juillet à Londres après le report des meetings prévus en avril, mai et juin.

© 2020 AFP