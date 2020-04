Coronavirus: le sport cartonne à la télé américaine, pour mieux le faire reprendre ?

L'ancien joueur des Chicago Bulls et actuel patron des Charlotte Hornets Michael Jordan lors d'une conférence de presse précédant la rencontre NBA entre les Milwaukee Bucks et les Hornets à Paris le 24 janvier 2020.

Les records d'audience de la draft NFL et du documentaire "The Last Dance" sur Michael Jordan le prouvent: les Américains, confinés à cause du coronavirus, veulent du sport à la télévision, confortant diverses personnalités qui plaident pour une reprise des matches à huis clos.

Qu'ont en commun le populaire épidémiologiste Anthony Fauci, conseiller scientifique de Donald Trump, le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo, et le milliardaire Mark Cuban, propriétaire de la franchise NBA des Dallas Mavericks?

Chacun est évidemment dicté par ses priorités, mais tous se rejoignent sur les bienfaits d'une reprise du sport professionnel afin de divertir les Américains en plein marasme, la très grande majorité étant contrainte de rester chez soi, même si certains Etats lancent un déconfinement progressif.

"Nous voulons permettre au sport de redémarrer, pour que les gens aient une activité à regarder à la télévision", a ainsi déclaré Andrew Cuomo dimanche lors de son point presse quotidien.

Il y a une dizaine de jours, le Dr Fauci, insistant sur le fait que le huis clos était la seule condition possible pour une reprise du sport, avait confessé que, vivant à Washington, lui-même voulait "voir à nouveau jouer les Nationals" champions en titre de la Ligue majeure de baseball, dont le début de saison a été reporté sine die.

- 55 millions devant la draft NFL -

"Je pense que vous remporterez probablement l'adhésion de personnes qui meurent d'envie de voir un match" à la télévision, avait-il appuyé.

Le taux d'audience spectaculaire enregistré par la draft de la NFL la semaine passée, qui a rassemblé plus de 55 millions de téléspectateurs sur trois jours - record pulvérisé pour la grande loterie des futures stars du foot américain -, en est la preuve. A fortiori alors que son format était pour la première fois virtuel, donc dépourvu de tout effet spectaculaire.

Organisée la semaine précédente, tout aussi virtuellement, la draft de la ligue nord-américaine de basket féminin (WNBA) a elle aussi vu son audience exploser de... 123% par rapport à l'an passé, réunissant en moyenne 387.000 spectateurs.

Autre phare dont la lumière rouge attire énormément de fans de basket et de sport devant leur petit écran, la série-documentaire "The Last Dance", produite par ESPN, dont la diffusion des quatre premiers épisodes ces deux derniers dimanches a rencontré un énorme succès avec 6 millions de téléspectateurs en moyenne.

Là aussi c'est un record pour la chaîne sportive, dont la précédente audience de référence pour un de ses programmes originaux remonte à 2012 avec "You Don't Know Bo", sur l'ancien joueur de baseball et de football américain Bo Jackson (3,6 millions de téléspectateurs).

- "Obligation morale" -

"The Last Dance", qui prend pour point de départ la dernière saison (1997-1998) mouvementée, ayant abouti au sixième sacre en huit ans des Bulls de Jordan, pour mieux raconter sa dynastie dans les années 90, a encore six épisodes pour se dévoiler entièrement.

De quoi tenir encore trois week-ends pour les sevrés de NBA, alors que la reprise de la saison est encore très incertaine. Et ce, même si l'instance s'est dite prête à autoriser la réouverture - pas avant le 8 mai - de centres d'entraînements des franchises situées dans des zones où les directives restrictives gouvernementales contre le coronavirus le permettent.

Si les Américains confinés consomment logiquement plus d'écrans, cela n'explique pas uniquement ces chiffres impressionnants. Privés de matches en direct, ces millions de passionnés de sport le plébiscitent d'autant plus.

Pour Drew Brees, star de la NFL et quarteback des Saints de la Nouvelle-Orleans, la reprise des compétitions a un rôle à jouer pour aider les gens à surmonter la situation actuelle.

"C'est généralement quelque chose qui nous a vraiment aidé à de nombreux moments difficiles dans notre pays. Les gens ont pu compter sur leurs équipes locales ou nationales pour simplement se retrouver et se distraire, tout en devant faire face aux épreuves quotidiennes", a-t-il argué.

Le patron de l'équipe NBA de Dallas, Mark Cuban, qui milite pour une reprise de la saison sans spectateurs, va même plus loin: "nous avons une obligation morale en ce sens", a-t-il dit dimanche sur CNN.

