Covid-19 : les États américains sortent du confinement en ordre dispersé

Donald Trump à la Maison Blanche le 27 avril 2020. © Carlos Barria, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Alors que le coronavirus a tué plus de 56 000 Américains, selon le dernier bilan établi lundi soir, tous les États du pays ne sont pas touchés de la même façon. Chacun aborde donc le déconfinement à son rythme : certains, comme la Géorgie, ont déjà commencé et d'autres, comme New York, restent plus prudents.