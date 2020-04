F1: l'arrêt des courses a laissé un "grand vide" dans la vie de Lewis Hamilton

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Le sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a déclaré que la suspension des courses causée par la pandémie de coronavirus, avait laissé un "grand vide" dans sa vie, en attendant un hypothétique coup d'envoi de la saison en juillet.

"Les courses me manquent chaque jour. C'est la première fois depuis l'âge de 8 ans que je n'ai pas commencé une saison", a affirmé sur Instagram le pilote britannique, 35 ans, qui avait débuté dans sa jeunesse avec des compétitions de karting.

Les dix premiers GP de 2020 ont été annulés (Australie, Monaco, France) ou reportés sine die (Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada). La saison 2020 de F1 devrait débuter le 5 juillet en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg (centre), probablement "sans spectateurs", a annoncé son PDG Chase Carey lundi.

"Quand on vit pour quelque chose qu'on aime et que ce n'est plus là, cela laisse définitivement un grand vide. Mais il y a toujours des choses positives à tirer de ces moments," a nuancé Hamilton.

Le pilote Mercedes s'était fait remarquer en étant l'un des rares pilotes à s'exprimer publiquement, en la regrettant, sur la décision des responsables de la F1 de tenter de courir le Grand Prix d'Australie le 15 mars. Celui-ci avait été annulé au dernier moment après de longs atermoiements.

"En ce moment, nous avons tout le temps de réfléchir à la vie, à nos décisions, à nos objectifs, aux personnes qui nous entourent, à nos carrières", a dit M. Hamilton.

"Aujourd'hui, nous voyons un ciel plus clair partout dans le monde, moins d'animaux sont abattus pour notre plaisir simplement parce que nos exigences sont moindres et que tout le monde reste chez soi", a poursuivi le champion du monde F1 en titre.

"Ne revenons pas comme nous sommes entrés dans cette période difficile. Ressortons de cette période avec une meilleure connaissance de notre monde, en changeant nos choix et nos habitudes", a conclu Hamilton.

